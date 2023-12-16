В Марокко состоялся концерт российских музыкантов в рамках проекта "Посольство мастерства"

Мероприятие организовали Санкт-Петербургский дом музыки и Русский дом в Рабате

РАБАТ, 16 декабря. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Концерт классической музыки с участием российских исполнителей - лауреатов международных конкурсов пианиста Глеба Романчукевича, скрипача Андрея Зубенко и кларнетиста Филиппа Создателева - состоялся в пятницу вечером в Национальной библиотеке Королевства Марокко (НБКМ) в рамках большого проекта "Посольство мастерства", сообщает корр. ТАСС с места события.

Мероприятие, организованное Санкт-Петербургским домом музыки и Русским домом в Рабате, вызвало повышенный интерес местной публики, до отказа заполнившей один из залов НБКМ. Послушать исполниелей пришли марокканские любители музыки, общественные и культурные деятели, а также представители русскоязычной общины королевства, активисты обществ российско-марокканской дружбы и зарубежные дипломаты.

В двухактном концерте прозвучали сочинения двух всемирно известных русских композиторов - Петра Чайковского и Сергея Рахманинова. Также российские музыканты исполнили произведения французского композитора Камиля Сен-Санса и итальянского композитора Луиджи Басси.

Артисты после выступления признались, что впервые выступают в Африке. "Публика нас очень хорошо приняла. Чувствуется, что марокканцам нравится русская музыка. Кроме того, понравился современный зал, в котором было приятно играть", - поделился своими впечатлениями с ТАСС Создателев.

"Концерт прошел потрясающе. Хочу поблагодарить Русский дом в Рабате и Санкт-Петербургский дом музыки за эту невероятную возможность", - сказал Зубенко. "Очень порадовала публика. Был теплый прием, удалось получить много положительных эмоций", - отметил Романчукевич.

"Посольство мастерства" - проект Санкт-Петербургского дома музыки, который реализуется с 2012 года и охватывает как регионы России, так и страны зарубежья.