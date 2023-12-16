На участие в международном буддийском кинофестивале в Туве подали заявки семь стран

Всего организаторы фестиваля получили 18 работ

ТАСС, 16 декабря. Кинорежиссеры из семи стран подали заявки для участия в Буддийском международном фестивале кино, который пройдет весной 2024 года в Туве. Об этом ТАСС сообщил президент кинофестиваля Виталий Петров.

"Весной 2024 года в Туве состоится Буддийский международный кинофестиваль. Заявки на участие в нем отправили семь стран - Россия, Беларусь, Азербайджан, США, Великобритания, Казахстан, Кыргызстан. Всего мы получили уже 18 работ", - сообщил Петров.

Организаторы пояснили, что ведут переговоры об участии в фестивале с представителями еще двух стран - Таджикистана и Китая. "Цель фестиваля - популяризировать развитие буддийской культуры с помощью кино. Это не значит, что у нас будут представлены только религиозные фильмы. Важно донести основные принципы буддизма и показать, чем живут регионы, в которых его исповедуют. <...> На фестивале мы планируем показать зрителям короткометражные, полнометражные фильмы", - отметил Петров.

Будийский международный кинофестиваль проходит в Туве с 2022 года при поддержке регионального правительства и управления Камбы-ламы Республики Тыва. В 2023 году Гран-при конкурса получил фильм "Мама, я живая" режиссеров Мухамеда Мамырбекова и Азиза Заирова из Казахстана.