В Русском музее впервые покажут картину "Христос во гробе" Брюллова

Экспозиция начнет работу в 2024 году

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Выставки, приуроченные к юбилеям выдающихся мастеров отечественной живописи Карла Брюллова и Виктора Васнецова, откроются в Русском музее в следующем году. Центральным экспонатом станет демонстрация публике полотна кисти Брюллова "Христос во гробе". Об этом сообщила директор Русского музея Алла Манилова на презентации выставочных планов в Минкультуры России.

"Конечно, абсолютной сенсацией будет "Христос во гробе". Впервые увидит [публика]. Мы представим это на выставке. Это сенсация мирового значения. Наша ответственность в том, чтобы это соответствовало юбилею Брюллова", - сказала Манилова.

Масштабная ретроспектива получила название "Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова". Она представит порядка 300 произведений живописи и графики художника из коллекции Русского музея и других ведущих музеев страны.

В Русском музее хранится самое значительное собрание произведений Брюллова, среди которых главные шедевры мастера. У картины Брюллова "Христос во гробе" сложная история. Благодаря усилиям Федеральной службы безопасности, Федеральной таможенной службы и Министерства культуры России уникальное произведение возвращено в Россию, включено в музейный фонд Российской Федерации и передано Русскому музею.

О Пушкине

Выставка "Он победил и время, и пространство…" приурочена к 225-летию со дня рождения современника Брюллова, Александра Сергеевича Пушкина. На ней представят более 300 экспонатов, среди которых портретные изображения Пушкина, иллюстрации к его сочинениям, произведения, передающие атмосферу пушкинского времени.

О Васнецове

К 175-летию Виктора Васнецова приурочена первая монографическая выставка мастера в Русском музее в Корпусе Бенуа. Мастер исторической и фольклорной живописи предстанет на этой выставке и с неожиданной стороны - как создатель архитектурных проектов, театральных декораций, росписей храмов.

Другие проекты

Год в музее начнется с выставки "Помните! К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" в Корпусе Бенуа. В состав выставки войдут более 200 произведений живописи, графики, скульптуры, многие из которых созданы в осажденном Ленинграде и будут показаны впервые. Экспозицию будет сопровождать масштабная просветительская и мультимедийная программа.

В 2024 году завершается цикл "Романовы", презентуемый Русским музеем в Михайловском замке с 2013 года. Заключительной выставкой проекта станет "Империя после Петра: от Екатерины I до Елизаветы Петровны". Проект посвящен малоизученному периоду русской истории - борьбе за петровское наследие. Многие из артефактов эпохи будут показаны впервые. В состав экспозиции войдут более 300 экспонатов.

Еще одной масштабной задумкой Русского музея в новому году стала выставка произведений Ивана Айвазовского в Ярославле. Она стала первым проектом культурно-просветительского и выставочного центра "Русский музей - Ярославль" и посвящена году Александра Пушкина.

В 2024 году на площадках Русского музея в Санкт-Петербурге откроются более 20 выставок. Музей также примет участие в более чем 25 выставочных проектах в Москве и регионах России.