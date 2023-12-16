В Калининграде пройдет выставка "Третьяковская галерея. Пять веков русского искусства"

Проект представит более 100 произведений иконописи, живописи и скульптуры

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Выставка "Третьяковская галерея. Пять веков русского искусства" откроет филиал Третьяковки в Калининграде. Проект представит более 100 произведений иконописи, живописи и скульптуры, сообщили журналистам в Министерстве культуры России.

"Филиал в Калининграде откроется выставкой "Третьяковская галерея. Пять веков русского искусства", которая на примере произведений из собрания музея воссоздаст историю развития искусства огромной страны, для проекта отобраны более 100 произведений иконописи, живописи и скульптуры, раскрывающих разнообразие основных художественных направлений и жанров русского искусства на протяжении пяти столетий", - говорится в сообщении министерства.

В новом филиале создадут зал "История Третьяковской галереи". Это мультимедийный проект, который познакомит посетителей с историей создания Третьяковской галереи и продемонстрирует путь от замысла создателей до главного музея национального искусства.

Филиал в Самаре

Филиал в Самаре откроется двумя выставками - "На вкус и цвет. Образ еды в русском искусстве" и "Юрий Пименов. Знаки времени". В состав первой экспозиции войдут произведения из российских музеев и частных собраний, многие известные шедевры из постоянной экспозиции Третьяковской галереи будут представлены в Самаре впервые. Ключевой темой проекта станет еда как первооснова человеческого опыта и универсальная метафора в российском искусстве с XIX века по настоящее время.

Филиалы Третьяковки в Калининграде и Самаре и новое здание галереи на Кадашевской набережной откроются в следующем году.

Филиал Третьяковки в Самаре расположится в отреставрированном здании фабрики-кухни завода имени Масленникова, построенном в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой в виде серпа и молота. Зданию присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

Владивосток

В общественном пространстве Третьяковской галереи во Владивостоке планируются выставки "Авангард на Дальнем Востоке", "Порт приписки - Дальний Восток", "Реставрация. Искусство сохранять искусство".

"Авангард на Дальнем Востоке" рассказывает о художниках-модернистах, которые жили в этом регионе, и их судьбах. Выставка "Порт приписки - Дальний Восток" посвящена теме дальневосточного Севера и Дальнего Востока в творчестве художников XX века.