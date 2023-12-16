Третьяковская галерея откроет шесть масштабных выставок в Москве в 2024 году

Среди них международный проект "Москва - Ереван - Москва. Коллекция профессора А. Я. Абрамяна"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Шесть масштабных выставочных проектов запланированы в Третьяковской галерее в Москве в 2024 году, среди них международный проект "Москва - Ереван - Москва. Коллекция профессора А. Я. Абрамяна" и выставка о творчестве художественной династии Васнецовых. Об этом сообщили журналистам в Министерстве культуры России.

"Осенью 2024 года в Новой Третьяковке запланировала выставка "Васнецовы. Связь поколений". Проект представит творчество художественной династии Васнецовых. Кроме работ Виктора Васнецова, в экспозицию войдут полотна и рисунки его младшего брата Аполлинария Васнецова. Он не только впервые обратился к новой теме - быту Древней Руси, но и для ее воплощения соединил искусство и науку, используя новейшие достижения археологии", - говорится в сообщении.

Весной 2024 года готовится открытие выставки "Москва - Ереван - Москва. Коллекция профессора А. Я. Абрамяна". В Москве будет представлено собрание Музея русского искусства в Ереване, бывшая коллекция профессора Арама Абрамяна (1898-1990), коллекционера русской живописи, одного из создателей школы советский урологии, который возглавлял урологическую клинику Московского областного клинического института.

Одним из главных событий осени 2024 года станет выставочный проект "Передвижники", он откроется в корпусе на Кадашевской набережной. В экспозицию войдут как шедевры русского искусства, так и менее известные произведения. Выставка "Неожиданная Третьяковка" расскажет о кинофильмах и мультфильмах, эскизы к которым хранятся в собрании Государственной Третьяковской галереи.

Проект "Адепты красного. Филипп Малявин & Абрам Архипов" галерея намеревается открыть в сентябре. Зрители увидят работы ярких представителей русского искусства конца XIX - начала XX века. А зимой в Западном крыле Новой Третьяковки откроется экспозиция "Россия глазами Третьяковской галереи". Выставка расскажет о том, какой видели нашу страну на протяжении веков художники и скульпторы.