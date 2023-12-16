В Таиланде неделю русского балета 19 декабря откроют гастроли театра Якобсона

Спектакли пройдут в сопровождении Бангкокского королевского симфонического оркестра

БАНГКОК, 16 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Гастроли Академического театра балета имени Леонида Якобсона откроют 19 декабря Неделю русского балета в Таиланде произведениями Петра Чайковского "Щелкунчик" и "Лебединое озеро". Об этом ТАСС сообщили организаторы гастролей российских артистов.

Спектакли пройдут в сопровождении Бангкокского королевского симфонического оркестра под управлением дирижера Мариинского театра Валерия Овсяникова. "В Бангкоке я впервые. Чаще всего я бывал в Японии, Южной Корее, Сингапуре и Китае. Ожидаю от таиландских гастролей успеха и ярких впечатлений в виде полных залов и положительных отзывов", - сказал Овсяников в беседе с корреспондентом ТАСС.

Российский дирижер отметил, что попытки некоторых стран Запада навязать широкой публике отказ от русской культуры провалились. "Русская культура жива и будет жить, никто и никакие события не смогут на нее воздействовать", - подчеркнул он.

"Один из ведущих дирижеров России согласился дирижировать Бангкокским королевским симфоническим оркестром. Только что прошла установочная встреча, в ходе которой были оговорены все моменты предстоящего выступления. Валерий Овсяников испытывает трепет по поводу выступления в Юго-Восточной Азии и рассчитывает на положительную реакцию местной публики. Бангкокский королевский симфонический оркестр является одним из самых известных и заслуженных не только в Таиланде, но и в регионе в целом", - сказал один из организаторов гастролей российских артистов Андрей Снетков.

Импресарио подчеркнул, что гастроли российского театра балета в Таиланде "призваны вывести на новый уровень взаимопонимание между народами". "Страны Запада, преследуя какие-то свои сиюминутные политические цели, предпринимают попытки отказаться от всего русского. Однако наши многолетние добрые отношения со странами Юго-Восточной Азии дают хорошую надежду и возможность выйти на новый уровень взаимопонимания между народами благодаря культурному обмену", - добавил собеседник агентства.

В промоутерской компании Art of Events уточнили, что спектакли в постановке театра Якобсона состоятся 19 и 20 декабря в Бангкоке, а также в провинции Пхукет 23 и 24 декабря в концертном зале "Сиам Мирамит".

О театре

Балет Якобсона - первый в СССР балетный театр, учрежденный отдельно от оперной труппы. С 1969 года по октябрь 1975 года коллектив возглавлял Леонид Якобсон. С 2011 года художественным руководителем театра является бывший солист Мариинского театра заслуженный артист России Андриан Фадеев.