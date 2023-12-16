"Другая сказка" по пьесам Шварца: как Сергей Урсуляк дебютировал в Театре им. Маяковского

После выпуска из Театрального училища им. Щукина Сергей Урсуляк больше десяти лет играл в театре "Сатирикон". Однако в начале 90-х выучился на режиссера и ушел в кино. "Другая сказка" — его первая постановка на театральной сцене. Жанр спектакля обозначен необычно: "Дуракаваляние со смыслом по пьесам Евгения Шварца". На предпремьерном показе побывала редактор раздела культуры ТАСС Дарья Шаталова.

"Это не совсем "Голый король", и не то чтобы "Дракон", и точно не "Тень" — это какая-то другая сказка", — описание новой постановки в Театре им. Маяковского интригует. Литературной основой для спектакля Сергея Урсуляка стала собранная им самим мозаика из различных текстов советского драматурга. Евгений Шварц работал в 1920-1950-е годы. Его пьесы, с одной стороны, фантастические и философские, с другой — приземленные и понятные, смешные и дарящие надежду, часто называют сказками. Автора подозревали в политической сатире, а спектакли по его произведениям снимали сразу после премьеры.

"Я был вынужден прочитать огромное количество советской литературы. Шварц, которого я всегда любил, оказался наиболее близок к сегодняшнему моему состоянию. Плюс Шварц универсален, в том смысле, что он понятен любому человеку, просто каждый находит в нем что-то свое", — поделился режиссер.

Смешанный Урсуляком литературный коктейль получился насыщенным — богатым на персонажей и сюжетные линии. Особенно, учитывая, что один только "Голый король" (1934) Шварца был написан по мотивам произведений Андерсена и включает в себя аллюзии сразу на несколько популярных сказок — "Новое платье короля", "Свинопас" и "Принцесса на горошине". К вольному пересказу всех этих историй Урсуляк добавил еще и фрагменты из сценария к фильму "Каин XVIII", созданного Шварцем совместно с Николаем Эрдманом.

Неравный брак и дуракаваляние

Несмотря на объем материала, завязка проста: принцесса Генриетта влюблена в простого и бедного Генриха (Никита Языков), но ее мать (Зоя Кайдановская) такому выбору совсем не рада — она хочет как можно скорее выдать дочь замуж за соседа-короля (Вячеслав Ковалев). Он — пожилой, некрасивый, еще и самодур, который заставляет подданных ходить по струнке, выполняя бессмысленные поручения. Быть с ним принцесса совершенно не согласна, поэтому Генриху вместе с его другом Христианом (Мамука Патарава) приходится разрабатывать хитрый план, чтобы спасти девушку.

Сцена из спектакля "Другая сказка" © Данил Айкин/ ТАСС

Оба молодых актера подкупают своей непосредственностью и обаянием. Сумасбродный и взлохмаченный король в расшитом стразами красном халате и домашних тапках, на самом деле, тоже — кому и досталось заявленное "дуракаваляние", так это ему и придворным. Министр нежных чувств (Виктор Запорожский) витает в облаках и занимается балетом в свободное от заключения выгодных сделок время. Военный министр (Алексей Дякин) смешит своей выправкой, мэр (Максим Наумов) — желанием найти баланс между честностью и желанием услужить тем, кто имеет власть, повар (Олег Сапиро) просто краснеет и теряет дар речи при виде короля. Все они создают замечательную галерею карикатурных героев — веселых и нелепых. Под стать своему королевству, где запрещают готовить голубцы и употреблять слова "голубчик" и "приголубить" после того, как неизвестный голубь испортил статую короля.

Иногда только первый министр, блистательно сыгранный Евгением Парамоновым, порывается сказать "прямо, грубо, по-стариковски" всю правду об абсурдности происходящего, но так и не набирается духу. Даже, когда все поданные массово сходят с ума, убеждая голого короля, что на нем надет роскошный кафтан. Генриху и Христиану придется внедриться в это странное общество, а принцессе и, главное, ее матери-королеве — разобраться, кто есть кто, и не сделать ошибок.

Простота и юмор

Создатели спектакля отказались от сложной сценографии — нет ни дворцовых залов, ни других детализированных пространств. О двух десятках перин, под которые по закону жанра подкладывают горошину, напоминают несколько небольших подушек, а о цехе, где создается "голый" наряд — разве что линейки в руках ткачей и пара деревянных рам, на которые накинута невидимая ткань. С самоиронией Сергей Урсуляк предупреждает: "Это точно не модное искусство, представителем коего я никогда не являлся. Это постановка ретрограда, и мы ждем "незакривленного" зрителя, открытого к эмоциям и легкому восприятию театра".

Спектакль идет без антракта почти два часа, и ближе к развязке ожидание становится слегка утомительным, но шуток и юмора в постановке действительно много, поэтому заскучать не получится. Да и игра всех актеров, занятых в постановке (участвуют более 20 артистов), располагает — большинство созданных ими героев обладают яркими характерами. "Прелесть этого спектакля и его вызов в том, что он праздник", — говорит приверженец вахтанговской школы Мамука Патарава, чей персонаж Христиан стал воплощением остроумности и азарта к жизни.

Сцена из спектакля "Другая сказка" © Данил Айкин/ ТАСС

По сути спектакль напоминает комедию положений — одним героям приходится разбираться с абсурдными ситуациями, в которые они попадают из-за других. Кто-то из зрителей сосредоточится на любовной линии, кто-то — задумается о тоталитаризме и демократии. "Мне кажется, самое главное в театре и, в частности, в этом спектакле — это преодоление одиночества. Потому что есть масса мыслей, про которые, как тебе кажется, думаешь только ты. И когда ты понимаешь, что про это думает еще кто-то, это, я бы сказал, успокаивает, — поделился Сергей Урсуляк. — "Если люди ощутят свою общность, общую позитивную эмоцию, что самое главное, этого вполне достаточно для этой сказки".

Без права на неудачный дубль

Поскольку "Другая сказка" — первый режиссерский опыт Урсуляка в театре, было немало вопросов, связанных с самим процессом постановки. "Если в кино я могу что-то зафиксировать, то в театре я практически ничего зафиксировать не могу. И я, каждый раз приходя на прогоны, понимаю, что у меня есть шанс увидеть совершенно новый, другой спектакль", — рассказал о своем опыте Сергей Урсуляк.

Работа режиссера в театре — это олицетворенный сизифов труд Сергей Урсуляк

Поделились впечатлениями о работе с кинорежиссером и артисты. "На съемках нужно, допустим, одну сцену верно сыграть, так как видит ее режиссер и так как он потом ее смонтирует. А нам нужно попробовать разные варианты, чтобы в процессе спектакля мы знали, куда ходить, куда не ходить… Поэтому Сергей Александрович все время требовал результат сразу: "Сейчас будем снимать!". А нам нужно было время, чтобы попробовать одно, другое, третье", — рассказал Евгений Парамонов. Впрочем, по словам Мамуки Патаравы, споры с режиссером были минимальными: "Сергей Владимирович — очень театральный человек, с большим вкусом. Где-то он даже юлил и хитрил, говоря: "О, меня ждет катастрофа!". Со знанием, очень подготовленно к этому подошел".

Тем не менее, Сергей Урсуляк заявил, что пока что не планирует продолжать карьеру в театре. "Я вообще поражаюсь доживающим до 50 лет театральным режиссерам, — иронизирует режиссер. — Мне кажется, это такая работа, за которую нужно действительно отдельно платить, отдельно как-то их охранять, на пенсию в 45 лет выходить, как балетные работники". С получившимся первым и, возможно, последним спектаклем Урсуляка можно познакомиться на премьерных показах в декабре, январе и феврале.

Дарья Шаталова