Кабмин РФ утвердил стратегическое направление цифровой трансформации культуры

Оно содержит шесть проектов, которые должны помочь инновационному развитию отрасли, указано в распоряжении премьера Михаила Мишустина

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство России утвердило стратегическое направление цифровой трансформации отрасли культуры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Внедрение цифровых технологий в культурное пространство, дооснащение музеев, театров и библиотек современной программно-технической базой, а также повышение доступности культурных ценностей для граждан предусмотрено в стратегическом направлении цифровой трансформации отрасли культуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что направление содержит шесть проектов, которые должны помочь инновационному развитию отрасли. В их числе инициатива "Сервис "ГосБилет", предполагающая разработку единой цифровой среды для учета всех билетов на культурные мероприятия в РФ. Этот сервис избавит зрителей от поддельных билетов.

"В рамках инициатив "Цифровой культурный профиль" и "Интерактивные культурные помощники" предполагается направлять профессионалам и любителям искусства адресные предложения о предстоящих мероприятиях и получать обратную связь", - подчеркивается в публикации.

Проекты "Культурный регион, типовое облачное решение" и "Домен "Культура" направлены на развитие цифровых инноваций в учреждениях отрасли. Сообщается, что они предполагают внедрение технологий с использованием искусственного интеллекта, создание цифровых сервисов, автоматизацию операционных процессов, а также перевод информационных систем на платформу "ГосТех".

В публикации отмечается, что стратегические направления цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы являются отраслевыми документами стратегического планирования, которые разрабатываются правительством по поручению президента. Они утверждаются на период до 2030 года.