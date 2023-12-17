Русский дом в Ханое организовал концерт по случаю 150-летия со дня рождения Рахманинова

Руководитель представительства Россотрудничества во Вьетнаме Владимир Мурашкин уверен, что мероприятие станет одной из многих ярких вех сотрудничества в области культуры и искусства

ХАНОЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Вечер классической музыки, посвященный празднованию 150-летия со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова, с успехом прошел в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Ханое.

Концерт под названием "Сергей Рахманинов: Волшебник музыки и страстных клавиш" закрыл серию мероприятий, организованных Русским домом в Ханое в связи со 150-летием со дня рождения Рахманинова и 80-летием со дня его смерти, отметил в приветственном слове руководитель представительства Россотрудничества во Вьетнаме, директор РЦНК Владимир Мурашкин. Он напомнил, что осенью в Русском доме были проведены кинопоказы документального фильма о личности и творческой судьбе композитора, а 7 декабря во Вьетнамской академии музыки с успехом прошел концерт российских исполнителей, посвященный 150-летию великого русского композитора.

"Композитора любят, помнят, исполняют по всему миру. Сегодня его произведения звучат в стенах Русского дома в столице Вьетнама. Исполнение музыки Рахманинова талантливыми музыкантами Вьетнамской национальной академии музыки и Вьетнамского театра оперы и балета создало особую атмосферу культурного единства между Россией и Вьетнамом", - сказал руководитель представительства Россотрудничества. Он выразил уверенность, что концерт станет одной из многих ярких вех сотрудничества России и Вьетнама в области культуры и искусства.