Умер режиссер Отар Иоселиани

Ему было 89 лет

ТБИЛИСИ, 17 декабря. /ТАСС/. Грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Информацию о смерти Иоселиани подтвердили грузинским СМИ родные и близкие кинорежиссера.

Иоселиани родился в феврале 1934 года в Тбилиси. В 1965 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. В 1952 году окончил Тбилисскую консерваторию. С 1956 года работал в "Грузия фильме". В 1962 году снял первый короткометражный фильм "Апрель". Мировую известность ему принесла трилогия "Листопад", "Жил певчий дрозд" и "Пастораль".

В 1980 году Иоселиани эмигрировал во Францию и там продолжил заниматься кинематографией. В 1992 году режиссер снял фильм "Охота за бабочками", который также принес ему славу и множество международных наград. В 1979 году Иоселиани стал заслуженным деятелем грузинского искусства. В 1984 году он стал Народным артистом Грузинской ССР.