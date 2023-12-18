Фильм "Теща" вновь возглавил кинопрокат в России

По данным портала Kinobusiness, картина собрала 75,4 млн рублей за минувшие выходные

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российская комедия "Теща" Аскара Узабаева вновь стала лидером кинопроката в России, собрав 75,4 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 14 по 17 декабря.

Фильм рассказывает о начальнице ЖКХ Ольге Николаевне, которая полностью контролирует свою семью и имеет претензии к своему зятю. Роль Ольги Николаевны сыграла Лариса Гузеева. Также в фильме снялись Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов и другие.

На второй строчке рейтинга оказался российский фильм "Елки 10" режиссеров Дамира Мифтахова и Ивана Чехова, стартовавший в прокате 7 декабря и собравший 74,2 млн рублей. Роли в картине исполнили Елена Валюшкина, Юрий Кузнецов, Галина Польских, Борис Щербаков, Регина Тодоренко, Егор Корешков, Филипп Киркоров и другие.

На третьем месте - российская комедия "Манюня: новогодние приключения" режиссера Армана Марутяна, собравшая 72,9 млн рублей. Юной героине фильма и ее подругам предстоит спасти Новый год: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза под угрозой. Роли в фильме сыграли Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Грант Тохатян, Джульетта Степанян, Мариам Мано, Арсен Григорян, Арман Навасардян и другие.