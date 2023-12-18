Красноярский театр кукол ввел на праздники 26 дополнительных спектаклей

КРАСНОЯРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Красноярский театр кукол добавил в афишу 26 дополнительных новогодних спектаклей из-за того, что все билеты на праздничные постановки в декабре и январе были проданы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь театра Евгения Говоруха.

"Все спектакли в декабре, в том числе вошедшие в новогоднюю кампанию, а также в январе в этом году были проданы в рекордные сроки - за неделю. По просьбе зрителей театр принял решение добавить в репертуар 26 дополнительных спектаклей. Всего за декабрь-январь в театре пройдет 94 показа разных предновогодних и новогодних спектаклей", - сообщила Говоруха.

Всего в праздничные дни и новогодние каникулы в театре покажут 10 разных спектаклей для детей. "Это постановки "Мой снежный друг", "Что такое Новый год?", "Серебряное копытце", "Непослушная снежинка", "Щелкунчик" и другие. <…> В прошлом году за новогоднюю кампанию мы приняли более 8,5 тыс. зрителей. А в этом году, по нашим подсчетам, ожидается почти 10 тыс. человек", - пояснила Говоруха.

Красноярский театр кукол открыл свой первый театральный сезон в 1938 году. Театр становился участником международных и российских фестивалей театров кукол в России, Болгарии, Австрии и Германии.