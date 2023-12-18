Мишустин уверен, что "Интервидение" станет ярким и неординарным музыкальным событием

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст ранее предложил провести первый конкурс уже в 2024 году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Музыкальный конкурс "Интервидение", который может стать альтернативой "Евровидению", станет ярким событием, убежден премьер-министр России Михаил Мишустин.

Проект нового международного конкурса популярной песни ранее представили на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст предложил провести первый конкурс уже в следующем году.

"Вместе со странами-партнерами будут определены правила творческого состязания. Мы образуем постоянно действующий организационный комитет и выберем представителей национальных жюри. Уверен, что песенный конкурс станет ярким и неординарным музыкальным праздником", - заявил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).

Он назвал прошедший в Петербурге форум ярким событием. Глава кабмина напомнил, что в этом мероприятии участвовали более 90 стран, в том числе свыше 50 официальных иностранных делегаций.