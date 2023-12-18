В России впервые учредят национальную премию в области музейного дела

Премию будут вручать на международном фестивале "Интермузей", рассказала министр культуры Ольга Любимова

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры планирует учредить первую в России премию в сфере музейного дела имени Д. С. Лихачева, сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

"Чтобы отметить представителей самых разных музейных профессий - хранителей и методистов, реставраторов и научных сотрудников, смотрителей и экскурсоводов, мы приняли решение учредить ежегодную национальную премию в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева", - сказала министр на стратегической сессии проекта "Музейные маршруты России" в Москве.

Любимова добавила, что премию будут вручать на международном межмузейном фестивале "Интермузей", который в мае 2024 года возобновляет работу после долгого перерыва.

"Надеюсь, что все музеи страны - от небольших краеведческих до наших федеральных "гигантов" - представят своих соискателей. А вручение награды будет проходить именно на "Интермузее", - подчеркнула она.