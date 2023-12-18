Севастопольский театр танца покажет в Москве 21 декабря "Бахчисарайский фонтан"

В постановке задействовали практически всю труппу

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Премьерный показ хореографического спектакля "Бахчисарайский фонтан" в исполнении артистов Севастопольского академического театра танца имени В. А. Елизарова состоится в концертном зале "Москва" 21 декабря. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор театра Александр Елизаров.

Показ постановки московскому зрителю приурочен сразу к трем датам: юбилею одноименной поэмы, созданной во время южной ссылки Александра Пушкина в 1823 году, предстоящему юбилейному году поэта, 225-летие со дня рождения которого будет отмечаться в 2024 году, и к 240-летию города Севастополя.

"Мне кажется, что спектакль поставлен удивительно современно. Он достаточно близок, скажем так, неподготовленной публике. Даже самый маленький ребенок поймет ту легенду и ту большую любовь, трагическую любовь, которую мы воссоздали", - сказал Елизаров. Он отметил, что взяться за такое сложное произведение театру позволили возможности артистов труппы. "Создавая спектакль, уходя в образы, уходя в либретто, сюжеты, мы, конечно, далеко ушли за рамки бального танца, продвигаясь в направлении восточного танца, фламенко, историко-бытового танца, современного танца", - рассказал директор.

Продюсер, режиссер, сценарист, учредитель театральной премии "Хрустальная Турандот" Борис Беленький приветствовал гастроли коллектива в Москве. "Это очень хороший коллектив, говорящий языком танца. Люди приходят в театр за светом, этот театр умеет дарить свет, умеет зажигать огонь в наших душах", - сказал Беленький. Комментируя выбор произведения для постановки, он отметил, что в искусстве не бывает устаревших тем. "Пушкин - это вечная история", - убежден продюсер.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева уверена, что зрители получат эстетическое удовольствие, посетив показ "Бахчисарайского фонтана". Она отметила, что отменить русскую культуру невозможно. "Люди, которые пытаются это сделать, выглядят не только неубедительно, а просто смешно", - сказала сенатор.

О спектакле

В спектакле задействована практически вся труппа, в том числе ведущий мастер сцены Денис Соловьев, артистки балета Елизавета Базурина и Елена Рейзмир. За показ актеры меняют костюмы более восьми раз. Режиссером "Бахчисарайского фонтана" выступила Дарья Чумакова, балетмейстерами - Олег Годорожа и Мидат Халилов. Главный балетмейстер постановки - Наталья Иванова. Главной темой спектакля является любовь. "По сюжету спектакля две розы оживают, чтобы рассказать великому русскому классику легенду о жизни в гареме крымских ханов, и колесо времени переносит Александра Сергеевича Пушкина (Филипп Елизаров - ведущий мастер сцены, заслуженный артист Республики Крым) в далекие времена", - говорится в аннотации к постановке.

Севастопольский академический театр танца имени В. А. Елизарова на протяжении 24 лет бережно хранит традиции отечественной хореографической школы бального танца. Художественным руководителем театра является Нина Маршева.