Новогодний спецэпизод сериала "Кибердеревня" выйдет на "Кинопоиске" 23 декабря

Его режиссером стал Сергей Васильев

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Специальный эпизод популярного фантастического сериала "Кибердеревня" выйдет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" 23 декабря. К своим ролям вернулись актеры Сергей Чихачев, Ольга Жевакина, Влада Лукина и Маргарита Силаева, сообщили в пресс-службе "Кинопоиска".

"Специальный эпизод "Кибердеревня. Новый год" выйдет на "Кинопоиске" 23 декабря. Режиссером эпизода, как сериала и YouTube-роликов, стал Сергей Васильев", - говорится в сообщении.

По сюжету за несколько часов до наступления 2100 года и за полгода до событий, показанных в сериале, марсианский фермер Николай пытается совершить новогоднее чудо, чтобы отметить праздник вместе с семьей. Николай ждет к себе в гости с Земли жену и двух дочерей, но из-за аномальной солнечной активности отменяют все межпланетные перелеты. К роли Николая в приквеле вернулся Сергей Чихачев, его жену Надю играет Ольга Жевакина, а дочерей - Влада Лукина и Маргарита Силаева.

"В новогоднем спецэпизоде мы перекидываем мостик между событиями, которые были показаны в сериях на YouTube, и сериалом на "Кинопоиске", рассказываем, с какими приключениями пришлось столкнуться Николаю вместе с семьей. Думаю, это один из наиболее эмоциональных и лиричных эпизодов, который рассказывает о разлуке космических масштабов. Зрители увидят, что Николай далеко не всегда позитивный и оптимистичный и на что он готов пойти, чтобы увидеться с близкими", - привели в пресс-службе слова режиссера Сергея Васильева.

Основанный на вселенной YouTube-проекта birchpunk сериал "Кибердеревня" вышел на "Кинопоиске" 23 сентября 2023 года. В начале декабря в эфире телеканала ТНТ состоялась телевизионная премьера "Кибердеревни". В топ-20 фильмов и сериалов 2023 года на "Кинопоиске" "Кибердеревня" заняла четвертое место и стала главной комедией года с аудиторией 3,3 млн подписчиков "Плюса". Комедия стала лауреатом премии "Сделано в России - 2023" журнала "Сноб" в номинации "Кино, сериалы, анимация".