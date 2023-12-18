Эрмитаж приобретет коллекцию, собранную меценатом для музея дворянского быта

Речь идет о собрании Юрия Шмавоновича Абрамова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж начал приобретать предметы из коллекции мецената Юрия Абрамова, который при жизни дарил в эрмитажное собрание экспонаты и планировал создать музей дворянского быта. Об этом сообщается в Telegram-канале Эрмитажа.

"В собрание Государственного Эрмитажа скоро поступят произведения живописи, скульптуры и прикладного искусства, ранее входившие в собрание Юрия Шмавоновича Абрамова (1946-2021), доктора физико-математических наук, выдающегося коллекционера, создателя Музея дворянского быта. Продолжая традицию, заложенную еще основательницей Эрмитажа Екатериной Великой, музей приобретает значительную часть коллекции своего давнего друга и мецената", - говорится в сообщении музея.

В 2023 году в эрмитажную коллекцию поступят парные портреты великого князя Павла Петровича (императора Павла I) и великой княгини Марии Федоровны конца XVIII века, портрет Павла кисти живописца Дмитрия Левицкого, написанный не ранее 1777 года, бюст императора Александра I работы Христиана Даниэля Рауха, Женский портрет, исполненный Франческо Морандини в 1570-х годах, а также мраморный бюст Микеланджело Буонарроти работы скульптора Джованни Антонио Дозио.

Как отметили представители Эрмитажа, собрание Абрамова отличает высочайший художественный уровень. Предметы из его коллекции неоднократно экспонировались на временных выставках в государственных музеях, включая Эрмитаж. Для их исследования и атрибуции коллекционер привлекал эрмитажных специалистов и сотрудников других научных учреждений.

"Юрий Шмавонович мечтал создать Музей дворянского быта и берег для него лучшие вещи. Он любил Эрмитаж и подбирал вещи специально для нас. Все эти экспонаты будут навсегда символом дружбы Музея и Коллекционера", - приведены в сообщении слова генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

По словам представителей музея, Эрмитаж приобретает еще несколько скульптурных и живописных портретов, предметы мебели работы российских и европейских мастеров XVIII-XIX веков, памятники прикладного искусства.