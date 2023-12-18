РАМТ прорабатывает юридическую сторону вопроса о спектаклях по Акунину

В репертуар театра входят три спектакля по произведениям писателя

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российский академический молодежный театр (РАМТ), в котором идут спектакли по произведениями Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили), прорабатывает юридическую сторону вопроса после включения писателя в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Театр прорабатывает юридическую сторону вопроса. Буквально час назад обновился статус автора, и это требует изучения с правовой точки зрения", - сказала собеседница агентства.

Ранее в понедельник Росфинмониторинг включил писателя в реестр террористов и экстремистов. Следственный комитет РФ в отношении него возбудил уголовное дело, Чхартишвили подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 205.2, ст. 207.3 УК РФ).

В репертуар РАМТа входят три спектакля по произведениям писателя, премьеры которых состоялись много лет назад. Постановки "Инь и Ян. Белая версия", "Инь и Ян. Черная версия" зрители впервые увидели 23 апреля 2005 года. "Эраст Фандорин" вышел 16 мая 2002 года.