Депутаты во Владимирской области предложили ввести госзаказы на народные промыслы

Это поможет пополнить фонды российских музеев и галерей

ТАСС, 19 декабря. Председатель Законодательного собрания Владимирской области Ольга Хохлова выступила с предложением включить предприятия народных художественных промыслов (НХП) в список организаций, претендующих на господдержку, а также обеспечить их госзаказами. Это поможет пополнить фонды российских музеев и галерей, сообщила Хохлова во время пленарного заседания "Художественные промыслы как ресурс развития российской идентичности" на Форуме креативных территорий в Нижнем Новгороде.

"Существенной поддержкой наших народных промыслов станет возможность обеспечения предприятий НХП государственным заказом для того, чтобы пополнить фонды музеев, галерей, выставочных залов. Это очень важно. И тогда не нужно будет выделять на покупку всего этого, а государственный заказ поможет это сделать", - сказала председатель заксобрания Владимирской области.

Также Хохлова предложила рассмотреть возможность включения предприятий НХП в перечень организаций, претендующих на господдержку. Речь идет об индивидуальных предпринимателях, чьи изделия занесены в реестр зарегистрированных образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства.

Форум креативных территорий проходит в Нижнем Новгороде в третий раз. На площадках форума 19 и 20 декабря обсудят потенциал развития креативных территорий в регионах России. Организаторы форума - Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Нижегородской области. Мероприятие проходит при поддержке Совета Федерации.