Умер соавтор мемориала "Маска скорби" в Магадане Камиль Козаев

Архитектору было 79 лет

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Архитектор, соавтор мемориала жертвам политических репрессий "Маска скорби" в Магадане Камиль Козаев умер на 80-м году жизни. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Магадана Юрий Гришан.

"На 80-м году жизни перестало биться сердце нашего легендарного земляка Камиля Тагировича Козаева", - написал Гришан. По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, "даже спустя много лет после переезда в Москву душой и сердцем он оставался в Магаданской области, принимал активное участие в мероприятиях землячества".

Козаев родился в Харькове, а в 1973 году приехал в Магадан, где занимался обустройством города. Губернатор напомнил, что местные жители помнят его как автора пешеходных бульваров по обе стороны проспекта Ленина.

Наиболее известной работой архитектора стал мемориал "Маска скорби", созданный в 1990-х годах совместно со скульптором Эрнстом Неизвестным и по его эскизам. Мемориал расположен на сопке Крутой в Магадане, где в сталинские времена находился перевалочный пункт, с которого заключенных отправляли по разным колымским лагерям.

"Навсегда в памяти о Камиле Тагировиче останется величественный монумент на сопке Крутой, к которому тянутся люди - гости Магадана, приезжающие из всех уголков России, молодежь, дети, а в День памяти жертв политических репрессий на сопке Крутой многолюдно, вся она "тонет" в живых цветах", - добавил Гришан.