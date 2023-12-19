В Петербурге запустили исторический квест с подлинными музейными предметами

Мероприятие проходит в музейно-выставочном центре "Россия - моя история"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Исторический квест с использованием подлинных музейных предметов "Затерянный в Петербурге" запустили в музейно-выставочном центре "Россия - моя история" в Санкт-Петербурге. Как рассказала ТАСС специалист по экспозиционно-выставочной деятельности центра и один из создателей квеста Дарья Биткова, новый квест-рум расположился на 200 кв. м зала временных экспозиций - всего получилось шесть залов, отражающих разные эпохи жизни города.

"Поскольку наша основная аудитория - это дети и подростки, мы давно хотели сделать для них что-то вроде игровой исторической площадки. В итоге мы взяли наш зал временных экспозиций, это 200 кв. м, и превратили его в квест-рум. Он дополнен реальными историческими предметами, часть из которых нам предоставили наши партнеры из других музеев - например, очень активно поучаствовал в работе выставочный центр ГУП "Водоканал", который предоставил нам раритетный автомат для продажи газированной воды. Еще часть предметов мы нашли сами на различных барахолках и в интернете - всего получилось шесть залов у каждого из которых своя тема", - рассказала Биткова.

По ее словам, три зала посвящены внешнему убранству города - они предложат посетителям узнать о строительстве новой столицы России во времена Петра Великого, оценить парадный Петербург XIX века с его дворцами и пышными балами, а также узнать историю Петрограда и Ленинграда начала XX века. Еще 3 зала - интерьерные. Первый интерьер представляет собой комнату таинственного масона, личность которого будет предложено установить участникам квеста. Второй интерьер - это комната, которую по сюжету квеста арендовали народовольцы для планирования своих нападений, третий интерьер воплощает коммунальную квартиру 1980-х годов, в которой, в связи с тем, что время внутри квеста течет нелинейно, сталкиваются выдающиеся личности разных поколений - Евгений Деммени, Анна Ахматова и Виктор Цой.

Биткова также отметила, что для посещения нового пространства можно выбрать один из двух форматов. Первый ориентирован на аудиторию 15+, это традиционный квест "выберись из комнаты". Также существует отдельная интерактивная программа под 2 возраста - для детей от 6 до 8 лет, и для ребят постарше - 9-14 лет.

"Мы планируем, что квест-рум будет работать до 22 декабря 2025 года - может, усовершенствуем и продлим его в будущем. В любом случае, для нас это не просто новый проект - это пространство, которое будет располагать к созданию новых межмузейных мероприятий", - подытожила Биткова.

Квест-рум подготовлен в год 320-летия Санкт-Петербурга, участие в его создании также приняли Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, музей С. М. Кирова, филиал СПб ГБУК "Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Мемориальный музей "Разночинный Петербург", Санкт-Петербургский государственный театр марионеток им. Е. С. Деммени.