Посольство США в Москве заявило, что балет "Щелкунчик" в декабре ставят в каждом штате

В диппредставительстве отметили, что "нет, наверное, такого американца, который хотя бы раз в жизни не побывал на "Щелкунчике"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Балет Петра Чайковского "Щелкунчик" на протяжении декабря ставится в каждом штате США. Сложно найти американца, который хотя бы раз в жизни не побывал на этой постановке, сообщили в американском посольстве в Москве.

"В США в течение декабря в каждом штате ставят балет Чайковского "Щелкунчик". Практически каждая школа, каждая студия ставит этот знаменитый на весь мир балет, независимо от того, профессиональный это коллектив танцоров или любительский", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства.

Как отметили в диппредставительстве, "нет, наверное, такого американца, который хотя бы раз в жизни не побывал на "Щелкунчике". "Иначе Рождество не будет Рождеством", - добавили в посольстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что "агрессивная волна" Запада, направленная на отмену российской культуры, скоро спадет и на нее не нужно ориентироваться.