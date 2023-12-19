Артисты театра им. Якобсона выступили в Бангкоке с балетом "Лебединое озеро"

На сцене Культурного центра Таиланда местные зрители также увидят балет "Щелкунчик"

БАНГКОК, 19 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. "Лебединое озеро" Петра Чайковского представили в Бангкоке артисты Академического театра балета имени Леонида Якобсона, которые впервые приехали в Таиланд с гастролями. Спектакль прошел в концертном зале Культурного центра Таиланда.

Балет был представлен публике в сопровождении Бангкокского королевского симфонического оркестра под управлением дирижера Мариинского театра Валерия Овсяникова. Исполнение Оксаной Скорик партий Одетты и Одилии не оставили зрителей равнодушными. Таиландская публика тепло встретила звезду русского балета. "Я нечасто бываю более-менее довольной спектаклями, но сегодня, мне кажется, мы провели его достойно. Мы улетали [из России], было минус 10, а прилетели сюда в плюс 34. Акклиматизация - это довольно тяжело. У меня и так мягкие суставы и связки, а при такой жаре они еще мягче становятся. Пришлось немножко себя поджимать, чтобы ничего никуда не съехало", - поделилась с корреспондентом ТАСС своими впечатлениями после спектакля прима-балерина.

© Игорь Броварник/ ТАСС

Овсяников рассказал о своих ощущениях от работы с музыкантами Бангкокского королевского симфонического оркестра, с которыми он за короткий срок подготовился к спектаклю. "Они все профессионалы, многие из них учились в Европе. Однако каждому, даже самому замечательному музыканту, нужно время, чтобы освоить материал. После завершения гастролей возвращаюсь домой, в Петербурге сезон сейчас в самом разгаре, много спектаклей. В марте у меня будет еще один азиатский тур с миланским балетом в Гонконг и Шанхай", - отметил он.

Неделя русского балета в Таиланде продолжится в среду. На сцене Культурного центра Таиланда местные зрители увидят балет "Щелкунчик". В промоутерской компании Art of Events уточнили, что спектакли в постановке театра Якобсона состоятся также в провинции Пхукет 23 и 24 декабря в концертном зале "Сиам Нирамит".

© Игорь Броварник/ ТАСС

Балет Якобсона - первый в СССР балетный театр, учрежденный отдельно от оперной труппы. С 1969 года по октябрь 1975 года коллектив возглавлял Леонид Якобсон. С 2011 года художественным руководителем театра является бывший солист Мариинского театра заслуженный артист России Андриан Фадеев.