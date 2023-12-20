В Твери появился макет галеры, на которой Екатерина II путешествовала по Волге

Бронзовый макет отлили в Смоленске, его автором является скульптор Валерий Гращенков

ТАСС, 20 декабря. Бронзовый макет галеры, на которой в середине XVIII века императрица Екатерина II путешествовала по Волге, устанавливают в городском саду Твери. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В горсаду устанавливают бронзовую галеру Екатерины Великой. На этом знаменитом судне императрица Екатерина Великая отправилась в свое большое путешествие вниз по Волге из Твери в 1767 году. Корабль получил название в честь нашего города - "Тверь", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Центре развития экономики малых городов, бронзовый макет галеры "Тверь" был отлит в Смоленске, его автором является заслуженный художник России, скульптор Валерий Гращенков.

Кроме того, в Торопце планируют установить бронзовый макет средневекового кремля. Официальное его открытие приурочат к 950-летию с первого упоминания Торопца, которое будет отмечаться в 2024 году. "Диаметр макета равен 2 м, установят его в текущем году. Официально открыт он будет в 2024 году - к торжествам в честь 950-летия города - после окончательной доработки и корректировки на месте", - рассказали ТАСС в Центре развития экономики малых городов, добавив, что место для макета определили напротив Богоявленской церкви, где еще в советское время была установлена памятная доска со схематичным изображением торопецкой крепости.

Торопец является самым древним городом в Тверской области, первые упоминания о нем относятся к 1074 году. Торопец входит в список исторических поселений России.