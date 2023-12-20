Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" возобновили

Фестиваль пройдет в Москве 18-21 июля

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" после трехлетнего перерыва пройдет с 18 по 21 июля в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского. Об этом сообщил генеральный директор учреждения, народный артист РФ Эдгард Запашный.

"Хотелось бы анонсировать возвращение Всемирного фестиваля цифрового искусства "Идол" после трехлетней паузы. Благодаря департаменту культуры города Москвы мы возобновляем наш цирковой фестиваль. С 18 по 21 июля на манеже Большого московского цирка пройдет всемирный цирковой фестиваль "Идол". Мы уже получали согласие на участие артистов компании "Росгосцирк", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС "Итоги цирковой отрасли 2023: достижения и перспективы".

По словам Запашного, планируется, что в нем смогут принять участие представители 15-20 стран.

Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" - зрелищно-массовое культурное мероприятие, проводимое с 2013 года в Большом Московском государственном цирке. В последний раз фестиваль проходил в Москве в 2019 году, в нем приняли участие артисты из 13 стран. По итогам конкурса три состава международного жюри (деятели культуры, представители медиа и зрители) вручали свои награды за первое, второе и третье место. Главный приз фестиваля - "Золотой идол" - вручается по решению судейства за самый зрелищный и безупречно исполненный номер.