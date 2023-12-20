Театры Петербурга в декабре открывают марафон премьер к пушкинской дате

В городе на выставке также представят дуэльные пистолеты первой половины ХlХ века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Театры Петербурга откроют в декабре марафон драматических, музыкальных и кукольных премьер, посвященных 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, которое будет отмечаться в 2024 году. Первым свою новую работу - "Сказку о царе Салтане" - уже 22 декабря покажет Театр марионеток имени Евгения Деммени, сообщила на пресс-конференции, посвященной знаменательной дате, директор театра Наталия Лунева.

"Наш театр 105 лет назад начинал свою жизнь спектаклем "Сказка о царе Салтане", и мы решили вернуться к этому названию, пригласив на постановку драматического режиссера Леонида Алимова. Эта премьера откроет целую череду событий нашей пушкинской программы", - сказала она на пресс-конференции.

Старейший кукольный театр города готовит выставку кукол из своих пушкинских спектаклей разных десятилетий. На еще одной выставке представят дуэльные пистолеты первой половины ХlХ века.

Конкурс пьес на пушкинскую тему проведет среди молодых драматургов ТЮЗ имени Александра Брянцеаа. Об этом рассказала главный режиссер театра Сусанна Цирюк, напомнив, что сам Брянцев в начале 1920-х годов, работая в детском доме, поставил там с сиротами и беспризорниками "Сказку о рыбаке и рыбке". В 2024 году тюзовцы покажут премьеру спектакля "Метель", для постановки которого пригласили главного режиссера Прокопьевского театра Дмитрия Туркова.

Театр "Санктъ-Петербургъ опера" вслед за премьерой 2023 года - оперой Николая Римского-Корсакова "Моцарт и Сальери" - обратится к еще одному произведению этого композитора - сказке "Золотой петушок". Этот спектакль в постановке народного артиста России Юрия Александрова, как и многие другие работы, можно будет посмотреть по Пушкинской карте.

Директор театра "Санктъ-Петербургъ опера" Евгений Малыгин сообщил, что в "пушкинский год" отметит свое 30-летие спектакль "Евгений Онегин", который после премьеры был неоднозначно принят критикой, а ныне воспринимается как театральная классика.