Росгосцирк провел почти 2,5 тыс. представлений с начала 2023 года

Генеральный директор компании Сергей Беляков сообщил, что на них присутствовало более 3 млн зрителей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. ФКП "Росгосцирк" провело с начала 2023 года почти 2,5 тыс. представлений, на которых присутствовало более 3 млн зрителей. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Беляков на пресс-конференции в ТАСС "Итоги цирковой отрасли 2023: достижения и перспективы".

"Росгосцирк подвел итоги уходящего 2023 года, и я бы хотел поделиться этими итогами. Итак, по состоянию на 1 декабря мы провели 2 479 представлений в 30 цирках наших компаний за прокатный сезон, начиная с января 2023 года. Пока еще год не закончился, я уверен, что более 2,5 тыс. мероприятий пройдут по нашим циркам. <...> Среднее количество мероприятий на один цирк увеличилось на 5%. Более 3 млн зрителей увидели представление цирков компании в этом году", - сказал он. При этом, по словам гендиректора компании, существенно вырос средний показатель заполняемости зрительных залов цирка. Так, в 2022 году "он достигал рекордных 57%, а в этом - 69%".

Беляков также отметил, что прибыль Росгосцирка от самостоятельного проката за девять месяцев 2023 года достигла рекордных показателей и составила 277 млн рублей, что на 26% чем за аналогичный период 2022 года. "Такой результат, конечно, стал возможным благодаря улучшению качества цирковых программ. В этом году Российская государственная цирковая компания впервые в своей истории провела сразу четыре цирковых фестиваля, каждый из которых имеет статус международного. В международных фестивалях Росгосцирка приняли участие более 500 артистов, завоевав в общей сложности 20 комплектов медалей", - отметил Беляков.

По его словам, в 2023 году также были проведены масштабные гастроли на новых территориях России. "Мы провели масштабные гастроли в ЛНР и ДНР, там состоялось уже 170 представлений, на которых побывало более 200 тыс. зрителей. Все вырученные деньги от продажи билетов мы оставили в цирках Луганска и Донецка на восстановление и ремонтные работы предприятий", - добавил гендиректор компании.

Он также подчеркнул, что Росгосцирк активно развивает сотрудничество с Белоруссией, Казахстаном, Китаем, Турцией. "Недавно мы подписали соглашение с Никарагуанским институтом культуры, которое будет способствовать укреплению творческих связей между нашими странами. Надеемся в будущем увидеть и никарагуанских артистов среди участников и лауреатов наших фестивалей", - отметил Беляков.

"В рамках соглашения с Российской ассоциацией Героев, Министерством обороны РФ и местными органами власти компания Росгосцирк оказывает помощь военнослужащим, проходящим службу в зоне специальной военной операции, мобилизованным гражданам и членам их семей", - сказал он, добавив, что, в частности, в преддверии Нового года во всех цирках компании "начались показы благотворительных представлений для членов семей участников СВО".