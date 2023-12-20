В Историческом музее покажут около 2,5 тыс. экспонатов на выставке о кладах

Она откроется 27 декабря и продлится до 29 июля 2024 года

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Выставка "Клады. Сокрытая история" откроется в Государственном историческом музее 27 декабря. На ней представят около 2,5 тыс. ценных экспонатов, сообщил директор музея Алексей Левыкин.

"Эта идея всегда витала в воздухе, потому что понятие "клад", понятие "история" - они в какой-то степени неразрывны. Очень многие люди, которые не занимаются историей профессионально, всегда обращаются в прошлое, в том числе и встречаются с понятием "клада", группы предметов, ценных, как правило", - рассказал Левыкин, отметив, что выставка обращена к разным этапам формирования нашего государства и его истории. "На этой выставке будет представлено более 2 тыс. экспонатов, около 2,5 тыс. Причем одна треть - это те уникальные памятники, которые нам предоставили наши коллеги. Это будет очень представительная выставка. Она не расскажет о всех кладах. Но о самых интересных - расскажет", - добавил директор музея.

По его словам, на выставке в том числе продемонстрируют самый знаменитый клад II тысячелетия до н. э. - Бородинский клад, содержащий символы власти и предметы вооружения воинов, вождей и героев эпосов.

Как рассказали в пресс-службе, в экспозицию вошли предметы Галичского клада, золотые украшения головного убора и цепи из медальонов периода Золотой орды. Посетителям покажут изделия из золота и серебра с перегородчатой эмалью, гравировкой и чернью, которые были запрятаны в тайниках и церквях во времена монгольского нашествия 1237-1240 годов. Отдельный раздел выставки познакомит с нумизматическими кладами представителей эпохи правления династии Романовых.

Впервые в Москве будут представлены предметы самого крупного в отечественной истории клада - Нарышкинского клада из собрания Государственного музея-заповедника "Царское Село". Фамильное серебро дворянского рода Нарышкиных было найдено в Санкт-Петербурге в 2012 году.

Выставка продлится до 29 июля следующего года.