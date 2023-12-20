Произведения современных поэтов прозвучат на сцене Театра на Таганке в день юбилея

Прием заявок на объявленный театром поэтический конкурс продлили до середины января

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Произведения современных поэтов будут звучать на сцене Театра на Таганке в день рождения 23 апреля, прием заявок на объявленный театром поэтический конкурс продлен до середины января. Об этом сообщила на пресс-конференции в Москве директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.

"23 апреля - это наш юбилейный день. Мы решили его отметить нетрадиционно. Дело в том, что у нас идет огромный проект "В поисках жанра" с начала сезона, он состоит из двух частей. Одна часть - это вечера, посвященные людям, которые когда-то создали славу "Таганки". <…> Вторая часть этого проекта - попытка вернуть сегодня на сцену "Таганки" поэзию, но поэзию молодую", - сказала она.

Апексимова пояснила, что был объявлен поэтический конкурс, из-за большого количества заявок их прием был продлен и завершится теперь 15 января. Как ожидается, 25 января объявят лонг-лист из 60 произведений. "23 апреля, в день рождения Театра на Таганке, будет финал конкурса. Актеры труппы Театра на Таганке будут читать, наверное, 20-25 произведений поэтов", - проанонсировала она.

Одной из первых премьер 2024 года в театре станет музыкальная комедия "Веселые ребята". На Новой сцене ожидается премьера "Свадьбы" режиссера Александра Карпушина, на Малой сцене - "Снимается кино" по пьесе Эдварда Радзинского. Накануне юбилея театра состоится премьера спектакля Светланы Земляковой "Деревянные кони" по Федору Абрамову.

Апексимова сообщила, что в конце сезона артисты планируют гастроли в Красноярск. Что касается новых регионов, представители театра уже выезжали туда камерным составом. Как отметила директор, хочется привезти достойные постановки, но пока технически это очень сложно.