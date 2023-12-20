В рамках Всемирного фестиваля молодежи художники из разных стран создадут муралы

Им предстоит визуализировать культурные традиции и национальную историю своих стран и народов России

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Художники создадут муралы общей площадью более 4 тыс. кв. м в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в Сириусе в марте 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

"В международном фестивале уличного искусства " Новые формы" примут участие более 25 художников. Вместе они создадут порядка 20 муралов на фасадах жилых домов и 19 росписей на опорах мостов и стенах вдоль дорог из аэропорта Сочи. Все художественные произведения охватят более 4 тыс. кв. м и будут объединены одной темой " Когда мы вместе", - сообщили в пресс-службе.

"Создателям предстоит визуализировать культурные традиции и национальную историю своих стран и народов России", - добавили в пресс-службе.

В фестивале уличного искусства "Новые формы" примут участие художники из России, Франции, Аргентины, Испании, Бразилии и других стран. Среди участников - аргентинский создатель граффити Мартин Рон, мексиканский мастер Фарид Руэда.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.