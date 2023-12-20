Артисты Театра им. Якобсона впервые представили балет "Щелкунчик" в Бангкоке

Руководитель промоутерской компании Art of Events Александр Нахапетов назвал бесценным опыт организации гастролей артистов России

БАНГКОК, 20 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Культурный символ Нового года - балет "Щелкунчик" - представили в Бангкоке артисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона, которые впервые приехали в Таиланд с гастролями. Столичная публика тепло встретила российских балерин и танцовщиков, поразивших ее своим блистательным мастерством исполнения сложнейших партий на фоне красочных мультимедийных декораций.

Руководитель промоутерской компании Art of Events Александр Нахапетов назвал бесценным опыт организации гастролей российских артистов. "Мы сначала хотели делать классическую постановку с декорациями, и когда выяснилось, что есть сложности с их перевозкой, поставили экраны. Это сложное техническое решение", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС, отметив важность укрепления культурных связей России со странами Юго-Восточной Азии. "Мы будем в дальнейшем организовывать гастроли [российских артистов] не только в Таиланде, но и по всей Юго-Восточной Азии", - добавил он.

"Для нас это потрясающий опыт, поскольку мы впервые не везем с собой декорации. Мы использовали экраны, получилось достаточно интересно. Приятно, что публика здесь очень хорошо нас принимает", - сказала первый заместитель художественного руководителя - директора Театра балета имени Леонида Якобсона Лидия Зернова, выразив надежду на повторение гастролей в Таиланде в будущем. "Сейчас мы планируем поездку в Китай в конце 2024 года - начале 2025 года. Это будут большие гастроли по многим городам", - отметила она.

Неделя русского балета в Таиланде далее продолжится в провинции Пхукет на одноименном острове. С начала года в международный аэропорт Пхукета прибыли более 700 тыс. граждан РФ, а на самом острове постоянно проживают порядка 7,5 тыс. россиян. Русский балет будет впервые представлен на Пхукете в концертном зале "Сиам нирамит". Труппа Театра балета имени Леонида Якобсона 23 и 24 декабря выступит там с шедеврами балетной классики Петра Чайковского - "Лебединое озеро" и "Щелкунчик".

История постановок "Щелкунчика" начинается с декабря 1892 года, когда этот балет по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" был впервые показан в Мариинском театре. Хореографию поставил Лев Иванов, автором либретто стал Мариус Петипа. Из многочисленных постановок балета последующих десятилетий наиболее яркие интерпретации создали Александр Горский, Федор Лопухов, Василий Вайнонен, Юрий Григорович.

Балет Якобсона - первый в СССР балетный театр, учрежденный отдельно от оперной труппы. С 1969 года по октябрь 1975 года коллектив возглавлял Леонид Якобсон. С 2011 года художественным руководителем театра является бывший солист Мариинского театра заслуженный артист России Андриан Фадеев.