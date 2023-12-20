"Чебурашка-2" выйдет в кино 31 декабря 2025 года

На светской премьере фильма "Холоп-2" показали короткометражный фильм про Чебурашку "Выходной", который предваряет сиквел

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сиквел фильма "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко выйдет прокат 31 декабря 2025 года, объявили на светской премьере фильма "Холоп-2".

Перед началом показа продолжения комедии режиссера Клима Шипенко зрителям впервые представили короткометражный фильм про Чебурашку "Выходной", который предваряет вторую часть фильма Дьяченко. Ранее создатели "Чебурашки" сообщили, что работа над картиной уже началась. В финале 10-минутного фильма на экране появилась дата премьеры "Чебурашки-2" - 31 декабря 2025 года.

"Какой же Новый год без подарков? И мы сегодня хотим представить от всех партнеров - от Сбера, от "Союзмультфильма", телеканала "Россия-1", Yellow, Black and White представить вам маленький подарок перед фильмом, это маленький сюрприз. Это будет спешл (спецэпизод - прим. ТАСС) впервые на российском рынке, кросс-промо, мини-фильм "Чебурашка" - 10 минут, вы его увидите первыми", - сказал продюсер фильма Эдуард Илоян.

Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.