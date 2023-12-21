В Москве состоялась премьера комедии Клима Шипенко "Холоп-2"

Фильм показали в киноцентре "Октябрь"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Премьера сиквела комедийного фильма режиссера Клима Шипенко "Холоп" - одного из самых кассовых фильмов российского проката - состоялась в столичном киноцентре "Октябрь". Фильм первым зрителям показали во всех залах кинотеатра, а в главном премьерном зале №1 не осталось ни одного свободного места, передает корреспондент ТАСС.

"У меня дежавю, потому что несколько лет назад на Новый год, с 2019-го на 2020-й, мы представляли первый фильм "Холоп". Я тогда дал слово пацана, что это будет классный фильм. Классный фильм получился. И после этого появилась такая приятная новогодняя традиция, что на каждый Новый год студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start представляют большой фильм. Был "Холоп", потом "Последний богатырь: корень зла", "Последний богатырь: посланник тьмы", в начале этого года это был "Чебурашка". Сегодня мы с большой радостью представляем фильм "Холоп-2", - сказал продюсер фильма, генеральный продюсер Yellow, Black and White Эдуард Илоян.

Шипенко в свою очередь со сцены поблагодарил большую команду продюсеров за то, что они доверили ему этот фильм, бюджет и предоставили полную творческую свободу. Продолжение "Холопа" кинокомпания "Централ партнершип" выпустит 1 января 2024 года.

О новом фильме

История перевоспитания мажора Гриши в исполнении Милоша Биковича в 2020 году стала самой кассовой отечественной комедией, собрав более 11 млн зрителей в кинотеатрах. В продолжении сюжет разворачивается вокруг избалованной девушки Кати, которую сыграла Аглая Тарасова. Ее героиня не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной, поскольку ее мать - чиновница. На "исправительные работы" Катя попадает в дворцовую эпоху с пышными балами.

В беседе с журналистами Тарасова, которая впервые участвовала в костюмированном проекте, поделилась, что уже давно хотела поработать с Шипенко, отметив его профессионализм. "Команда потрясающая, очень много вложили сил и любви в этот фильм. И я давно хотела поработать с Климом, он невероятно спокойный режиссер на площадке, неторопливый, помогает раскрыться артистам, уважает каждого члена съемочной группы. Приезжать на площадку было большим удовольствием каждый день", - сказала она.

При этом актриса отметила, что некоторые смены были сложными как физически, так и эмоционально. Например, по сценарию, героиня Тарасовой врезается на катере в кафе, уходя от погони. Актриса выполняла трюк самостоятельно. "Но я в принципе ради таких смен и пошла в эту профессию", - добавила она.

В "Холопе-2" к своим ролям помимо Биковича также вернулись Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Олег Комаров, Софья Зайка, Сергей Соцердотский, Кирилл Нагиев и Михаил Бабичев. По мнению Биковича, несмотря на появление новой центральной героини, "Холоп" - это все еще история про Гришу, человека, "который хочет стать хорошим, но еще не знает как". Это проект про спасение другого человека с хорошим юмором, считает актер.

Отвечая на вопрос журналистов, в чем причина большой популярности первого фильма, Бикович отметил, что "Холоп" точно попал в нерв русской ментальности. "В России не любят несправедливость, соблюдают субординацию, но, если кто-то этой субординацией злоупотребляет, народ просит наказания. Но мы люди, которые хотят спасти другого человека, а не погубить его. Это наши традиции, наши ценности, - сказал актер. - Клим Шипенко - режиссер, который очень умело владеет всеми жанрами, разными стилистиками. Здесь замечательные актеры, художники по костюмам, художники-постановщики, все сошлось".

Бикович и Тарасова уже не первый раз работают вместе, равнее актеры снимались в первой части трилогии "Лед". При этом в сиквеле "Холопа" для артиста самым сложным стали исторические танцы в исторических костюмах, три-четыре дня могли уйти только на одну сцену, поделился артист.