Умер поэт-песенник Валерий Сауткин

Ему было 80 лет

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Поэт-песенник Валерий Сауткин умер в возрасте 80 лет, его тело нашли накануне в квартире в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Накануне в квартире на улице Чаплыгина найден мертвым Валерий Сауткин. Ему было 80 лет. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер", - сказал собеседник агентства.

Советский и российский поэт-песенник Валерий Сауткин родился 20 сентября 1943 года. Он сотрудничал с такими музыкальными коллективами, как "Веселые ребята", "Аракс", "Круиз", "Самоцветы", а также с Юрием Антоновым, Владимиром Пресняковым, Кристиной Орбакайте.

Сауткин был автором таких хитов, как "Крутится волчок", "Папа, ты сам был таким", "Программа телепередач на завтра", а также песен из фильмов "Афоня" и "Мемуары".