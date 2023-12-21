В музее парка "Зарядье" в Москве пройдет выставка, посвященная Леониду Шварцману

Экспозиция начнет работу 23 декабря

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Выставка, посвященная советскому и российскому режиссеру-мультипликатору Леониду Шварцману, откроется в Подземном музее парка "Зарядье" в Москве 23 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

"В Подземном музее парка "Зарядье" с 23 декабря по 3 марта пройдет выставка - посвящение знаменитому режиссеру-мультипликатору и художнику анимационного кино Леониду Шварцману, автору персонажей мультфильмов "Чебурашка" и "Крокодил Гена", "Снежная королева", "Варежка" и многих других. Зрители узнают, как создавались знаменитые герои, увидят эскизы и оригинальную куклу крокодила Гены, а также уникальные кадры производства мультипликационных фильмов", - сообщили в пресс-службе.

В экспозиции представлены эскизы к легендарным мультфильмам, над которыми работал Леонид Шварцман. По ним можно проследить, как создавались образы. Есть раскадровки из "Котенка по имени Гав", "Снежной королевы" и многих других. На выставке можно будет увидеть и личные вещи автора: очки, телефон, карандаши и стол, за которым рождались знакомые с детства образы.

Леонид Шварцман за годы творчества принял участие в создании более 60 анимационных фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественной анимации. Художник был одним из тех, кто подарил нескольким поколениям зрителей мультфильмы "Снежная королева", "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "Крокодил Гена", "Котенок по имени Гав", "38 попугаев" и многие другие. Шварцман также создал внешний облик Чебурашки, крокодила Гены и Шапокляк.