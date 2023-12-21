В Туле впервые выставили рождественские открытки членов семьи Толстого

На мини-выставке представлены 11 экземпляров из фондов музея "Ясная Поляна"

ТАСС, 21 декабря. Выставка "Рождественские открытки в семье Толстых" из фондов музея-усадьбы писателя "Ясная Поляна" впервые открылась в Туле. На ней представлены открытки, которые члены семьи писателя Льва Толстого в 1910-1917 годы отправили его жене Софье Андреевне к Рождеству, рассказали ТАСС в пресс-службе музея.

"Это начало XX века <...>, с 1910 до 1917 годы: уже вдова Льва Толстого - Софья Андреевна - получила поздравительные открытки от своих детей и внуков. Среди отправителей были все члены ее семьи, дочери, невестка, внуки", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что мини-выставка открыток семьи Толстого к Рождеству в культурно-выставочном комплексе "Л. Н. Т." в Туле проводится впервые, на ней выставлено 11 экземпляров из фондов музея "Ясная Поляна".

"Открытки сами по себе вид искусства, их тематика менялась в зависимости от эпохи: например, после революции долгое время в нашей стране праздновали Новый год, но не Рождество. В дореволюционной России Рождество было главным праздником, и открытки выглядели иначе. Не все внуки Софьи Андреевны жили в России - и если мы посмотрим на представленные на выставке открытки, то увидим и те, что были выпущены за границей. Еще можно увидеть тексты, написанные чернилами на бумаге открытки, и понять этот особенный жанр письма-поздравления", - сказала она.

Открытки из семьи Толстого можно увидеть до 31 января в рамках постоянной экспозиции "Мой адрес всегда: Тула".