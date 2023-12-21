В Тверской области три музея можно будет посетить по единому билету

Соглашение заключили Всероссийский историко-этнографический музей, Тверской государственный объединенный музей и Мультимедийный исторический парк "Россия - Моя история"

ТАСС, 21 декабря. В Тверской области три крупных музейных комплекса с 2024 года можно будет посетить по единому билету. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АНО "Тверской вектор".

"Достигнута договоренность о сотрудничестве трех крупнейших музейных комплексов Тверского региона - Всероссийского историко-этнографического музея, Тверского государственного объединенного музея и Мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история". И первый большой шаг партнерства и взаимодействия - это возможность посещения музеев по единому билету", - говорится в сообщении.

Торжественное подписание соглашений прошло на территории парка "Россия - Моя история", стороны будут развивать и укреплять взаимные интересы по реализации мероприятий и проектов в сфере культуры, образования, духовно-нравственного воспитания граждан Тверской области. Посетить музеи по единому билету можно будет уже с начала 2024 года. "Так, после выставки в исторической музее можно посетить Новоторжский Кремль и Музей А. С. Пушкина в Торжке в юбилейном для поэта 2024 году", - отметили в пресс-службе.

Как пояснили в АНО "Тверской вектор", предварительно была проведена большая работа по художественному оформлению бланков билетов Мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история". Разработаны девять макетов, на которых запечатлены знаковые туристические места Тверской области и важные события наступающего 2024 года.