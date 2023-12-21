Мартин Скорсезе получит почетную награду Берлинского кинофестиваля

Церемония награждения состоится 20 февраля 2024 года

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Режиссер Мартин Скорсезе получит за свой вклад в кинематограф почетного "Золотого медведя" на 74-м Берлинском кинофестивале. Церемония награждения состоится 20 февраля 2024 года, говорится в заявлении на официальном сайте киносмотра.

В тексте отмечается, что Скорсезе за время профессиональной деятельности в киноиндустрии стал "непревзойденным образцом для подражания". "Его фильмы сопровождали нашу историю <...>, его герои жили и росли в нас, его взгляд на историю и человечество помог нам понять и задаться вопросом, кто мы такие и откуда взялись", - отметили организаторы фестиваля. Они также обращают внимание на последний фильм Скорсезе "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon, 2023), который, по их оценкам, стал "одним из величайших достижений" 81-летнего режиссера.

Первый Берлинский кинофестиваль открылся 6 июня 1951 года лентой Альфреда Хичкока (1899-1980) "Ребекка" (Rebecca, 1940). Он проводился по инициативе офицера ВС США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. По итогам первого конкурса одного "Берлинского медведя" (именно так тогда назывались награды) получил диснеевский мультфильм "Золушка" (Cinderella, 1949).

В настоящее время Берлинале по престижу все чаще ставят в один ряд с Каннским и Венецианским кинофестивалями. Каждый год сеансы киносмотра посещают более 300 тыс. человек. В разных программах представлены сотни лент, аккредитацию запрашивают тысячи журналистов со всего мира. Кинофорум приносит в казну федеральной земли Берлин по €120-130 млн. В 2024 году фестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.