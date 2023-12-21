Музыканты из Шотландии и Никарагуа выступили под Псковом в поддержку культуры России

На фестивале также впервые представит свое творчество китайская художница Ван Сюлин

ПСКОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Международный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры "Единством сильны" открылся в Великих Луках Псковской области выступлением шотландского музыканта-волынщика Джимми Мак Рэя, который исполнил советские песни военных лет, сообщили ТАСС в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

"В Псковской области стартовал международный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры "Единством сильны". Он открылся в южной столице региона - в городе Великие Луки выступлением группы из Никарагуа "Либер Арте", а также музыканта из Шотландии Джимми Мак Рэя. Он является также известным общественным деятелем, одним из лучших волынщиков Шотландии. Его творчество имеет международное признание. Он активно гастролирует во многих странах мира, отстаивая в своих выступлениях идеалы мира и дружбы между народами", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что шотландский музыкант исполнил на волынке русские и советские мелодии, а также песни, имевшие популярность на фронте во время Великой Отечественной войны. "Родной дед Джимми принимал героическое участие во Второй мировой войне, а двоюродный дед был участником Арктических конвоев и отдал свою жизнь во время сопровождения одного из караванов. Музыкант исполнил на волынке такие композиции, как "Подмосковные вечера" и "Катюша", - добавила собеседница агентства.

Ритмы Латинской Америки и китайская графика

Среди участников фестиваля - китайская художница Ван Сюлин из Тяньцзини. Она считается мастером-портретистом. Картины Ван Сюлин находятся как в частных, так и ведомственных коллекциях, подарены руководителям нескольких стран, хранятся в государственном музее Востока в Москве, в Обществе российско-китайской дружбы, в художественном музее имени А. Н. Радищева в Саратове, а также в музее искусства китайской диаспоры в Нью-Йорке и музее искусства в Японии. "В рамках фестиваля художница представит уникальную выставку своих работ, которая будет представлена в нашем регионе впервые. Кроме того, она даст мастер-класс по изобразительному искусству", - пояснили ТАСС в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Еще один коллектив, который стал участником фестиваля, - ансамбль творческого центра "Либер Арте", исполняющий латиноамериканские ритмы.

"Творчество группы направлено на освобождение народов от пут неоколониализма, против империализма и фашизма. Это один из наиболее популярных и известных ансамблей в Никарагуа. Недавно ансамбль принял участие в первом международном фестивале антифашистской песни "Гитары в строю", - сказала собеседница агентства.

Мероприятия фестиваля пройдут в Псковской области с 21 по 23 декабря. Площадками для выступления музыкантов станут Великие Луки, Пушкинские горы и Псков. Проект фестиваля "Единством сильны" является победителем спецконкурса Президентского фонда культурных инициатив. Среди музыкантов-участников Крейг Робертс из Великобритании, Анна Лусия Кальдерон из Колумбии.