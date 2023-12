В США представили шорт-лист претендентов на "Оскар" в 10 категориях

Пресс-служба Американской академии киноискусств ранее сообщила, что 96-я церемония вручения награды пройдет 10 марта 2024 года

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Американская академия киноискусств представила шорт-лист претендентов на кинопремию "Оскар" в 10 категориях. Список был опубликован в четверг на сайте академии.

В номинации "Лучший иностранный художественный фильм" представлены 15 картин, в том числе "Идеальные дни" (Perfect days) японского режиссера Вима Вендерса, "Тотем" (TOTEM) мексиканского режиссера Лилы Авилес, "Общество снега" (La sociedad de la nieve) испанца Хуана Антонио Байона, "Зона интересов" (The Zone of Interest) британца Джонатана Глейзера, "20 дней в Мариуполе" (20 Days in Mariupol) украинского режиссера Мстислава Чернова, а также картины из Армении, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Туниса, Марокко.

В категории "Лучшая музыка" представлены такие фильмы, как "Барби" (Barbie), "Оппенгеймер" (Oppenheimer), "Мальчик и птица" (Kimitachi wa Dou Ikiru ka), "Индиана Джонс и колесо судьбы" (Indiana Jones and the Dial of Destiny), "Человек-паук: Паутина вселенных" (Spider-Man: Across the Spider-Verse).

В шорт-лист в номинации "Лучший документальный фильм" вошли: "Американская симфония" (American Symphony) режиссера из США Мэттью Хейнемана, "За утопией" (Beyond Utopia) американки Мадлен Гэвин, "Вечная память" (La memoria infinita) чилийки Мэйти Альберди, "Дочери Ольфы" (Les filles d'Olfa) тунисского режиссера Кутер Бен Ханьи, "20 дней в Мариуполе" (20 Days in Mariupol) Мстислава Чернова, "В зеркале заднего вида" (In the Rearview) польского режиссера Мачека Хамелы, "С самого начала: История расизма в Америке" (Stamped from the Beginning) американца Роджера Росса Уильямса.

Кроме того, претенденты на престижную кинопремию представлены в категориях "Лучший короткометражный документальный фильм", "Лучший грим и прически", "Лучшая песня", "Лучший короткометражный мультфильм", "Лучший художественный короткометражный фильм", "Лучший звук", "Лучшие визуальные эффекты".

Ранее пресс-служба Американской академии киноискусств сообщила, что 96-я церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 10 марта 2024 года. Ее ведущим будет комик Джимми Киммел.

На "Оскар" могут выдвигаться картины, находившиеся в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в календарный год, предшествующий году вручения премии. Статуэтка "Оскар" изображает рыцаря, стоящего на катушке из киноленты и держащего перед собой длинный меч. Ее высота - 34 см, масса - 3,85 кг. Сейчас премия присуждается в 23 номинациях.