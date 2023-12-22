В Петербурге покажут новогодний шоу-балет "Ушастые истории"

В нем задействовали 70 танцовщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Премьера новогоднего балетного шоу "Ушастые истории" в постановке хореографа Святослава Мельникова пройдет на сцене Театра Академии танца Бориса Эйфмана. В спектакле задействовано 70 танцовщиков, из которых более половины - ученики петербургских танцевальных школ от 11 лет и старше, рассказали в пресс-службе проекта.

"При всей пушистости названия шоу Святослав Мельников создал новогоднюю балетную программу для детей совсем не про заек. Хореографическое шоу с весьма философским сюжетом представляет собой синтез классической и современной музыки, классического и современного танца, актерской игры, пантомимы и рождественской мистерии", - рассказали в пресс-службе.

В сюжете много аллегорий, но основные события и характеры персонажей вполне реалистичны. Есть вечные ценности, без которых сложно представать жизнь на земле, но многие из них воспринимаются как чудо. Об этом волшебном явлении рассказывает спектакль "Ушастые истории". Он будет идти на этой сцене до 7 января.

Хореограф Святослав Мельников известен по мюзиклам "Алмазная колесница", "Лолита 1916". В сентябре 2023 года он единственный из петербургских хореографов выиграл творческую лабораторию фестиваля Дианы Вишневой Context и представил в Москве свою экспериментальную постановку "Черный шум". Она посвящена исследованию природы импульса. Новогоднее детское шоу "Ушастые истории" - тоже отчасти об этом. Только речь в нем идет о природе света, о любви, которая способна творить чудеса.