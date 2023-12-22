В Театре имени Гоголя пройдет премьера спектакля по мотивам комедии "Игроки"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Театр имени Гоголя 22 декабря представит спектакль "Игроки. Иллюзия" по мотивам пьесы Николая Гоголя в постановке художественного руководителя Антона Яковлева, сообщили в пресс-службе театра.

"Главный герой, Ихарев, - закрытый человек, типичный одиночка, социопат, гениальный шулер, - придумывает себе двух подруг, которые заменяют ему любое общество. В их честь он называет свое новое изобретение, крапленую колоду карт, человеческим именем - Аделаида Ивановна. Ему кажется, что с помощью этой идеальной колоды и своих вымышленных женщин он может все и равных ему нет. Ихарев ищет достойных соперников, таких же шулеров, как он, которым может бросить вызов. И вот он находит таких", - рассказал режиссер-постановщик.

По мнению Яковлева, Гоголь идеально вписывается в его понимание жанра фантастического реализма "Трактир, в котором происходит действие пьесы, для меня скорее пространство некоего чистилища, в которое попадает главный герой", - отметил он.

Художниками-постановщиками и одновременно художниками по костюмам выступили Полина Фадеева и Анна Алямова, художниками по свету - Антон Яковлев и Илья Султанов, за хореографию отвечал Александра Рудик. Главные роли в постановке исполнили Марк Бурлай (Ихарев) и Ирина Гринева (Степан Иванович Утешительный), сыгравшая мужчину. В разных составах в спектакле заняты заслуженный артист России Владимир Зайцев, заслуженный артист России Александр Семчев, Андрей Ребенков, Василий Неверов и другие.

О спектакле

Как рассказала ТАСС Ирина Гринева, исполняющая роль Степана Ивановича Утешительного, предложение сыграть в этой постановке мужчину ее сначала испугало, но актерский азарт не позволил отказаться. "Мне поступило от Антона Юрьевича такое предложение. Оно меня сильно удивило. Не от того, что я играю мужчину, - такое бывает, и я играла. Но именно в этой пьесе играть мужчину - пьеса очень мужская, с мужской энергией. <...> Утешительный - это самый двигающий пьесу персонаж", - поделилась Гринева в беседе с агентством.

Как отметил в разговоре с ТАСС сам режиссер-постановщик и автор сценической версии Яковлев, зритель не должен думать о том, какого пола актер на сцене, его должен интересовать именно персонаж. "В самой инфернальной системе этого спектакля, в условном чистилище, в котором все это происходит, "женщина" и "мужчина" - понятия условные", - подчеркнул он.

По словам Яковлева, Гоголь - писатель, прежде всего, мистический, и его пьеса должна быть показана именно с этой стороны.

В центре сюжета гоголевской комедии картежник высшего класса, считающий себя непобедимым. Он оказывается вовлеченным в азартную игру с колоссальными ставками, цена участия в которой оказывается слишком высокой.