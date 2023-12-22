Умер актер из фильма "Географ глобус пропил" Сергей Пепеляев

Ему было 32 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Актер Тольяттинского драматического театра "Колесо" Сергей Пепеляев, снявшийся в фильме "Географ глобус пропил", умер в возрасте 32 лет из-за внезапной болезни. Об этом говорится в сообщении Драматического театра "Колесо" им. Г.Б. Дроздова в официальной группе театра во "ВКонтакте".

"Скоропостижно скончался актер Тольяттинского драматического театра "Колесо" Сергей Пепеляев", - говорится в сообщении.

Там также сказано, что почти вся творческая жизнь Пепеляева была связана с Пермью, его родным городом, где в Государственном институте культуры он окончил актерский курс заслуженного деятеля культуры РФ Сергея Федотова, а затем служил в театре "У Моста".

В сообщении подчеркивается, что болезнь не позволила Пепеляеву продолжить репетиции спектакля "Без солнца".

Коллектив театра "Колесо" выразил соболезнования родным и близким актера.