Ростовские кинематографисты сняли фильм о партизанах Великой Отечественной войны

Картина сочетает документальную хронику, игровые эпизоды, построенные на мемуарной литературе и воспоминаниях, сообщил сценарист киноленты Андрей Кудряков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 декабря. /ТАСС/. Кинематографисты Ростова-на-Дону завершили съемки фильма о деятельности партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны, съемочный процесс продолжался почти год при поддержке Фонда президентских грантов. Премьеру картины приурочат к годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 14 февраля, сообщил ТАСС сценарист фильма Андрей Кудряков.

"Съемки начались [прошлой] зимой, и буквально на днях последние игровые эпизоды были сняты. Этот фильм интересен тем, что будет сочетать в себе и документальную хронику, и игровые эпизоды, построенные на мемуарной литературе, воспоминаниях. Главное, что фильм расскажет о совершенно неизвестных страницах истории нашей страны. Премьера будет 14 февраля в уже наступающем 2024 году, она приурочена к особенной дате - дню освобождения Ростова-на-Дону, и это не случайно, потому что огромную роль в освобождении города сыграл ростовский партизанский городской отряд имени Сталина", - сказал Кудряков.

По словам собеседника агентства, этим фильмом съемочная группа хотела напомнить ростовчанам о подвиге партизанского городского движения.

Съемки картины проходили при поддержке Фонда президентских грантов. Режиссером выступил ростовский кинематографист, историк по образованию Руслан Кечеджиян, с созданием фильма также помогали краеведы, исследователи, в том числе из Российской академии наук.

"В фильме будут и зарубежные эксперты, которые расскажут о значении антифашистского сопротивления на Дону для всего хода Второй мировой войны", - уточнил сценарист.

В период Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону дважды подвергался оккупации немцами: с октября по ноябрь 1941 года и с июля 1942 года до середины февраля 1943 года. С 14 февраля 1943 года город был окончательно освобожден от немецко-фашистских захватчиков.