"Союзмультфильм" выпустил короткометражку со сказочными принцессами студии разных лет

Анимационный фильм получил название "Принцессы: сказочный голос"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" выпустила новый короткометражный анимационный фильм "Принцессы: сказочный голос", в котором объединила принцесс из разных популярных лент студии. Зрители увидят на одном экране принцессу из "Бременских музыкантов", Забаву из "Летучего корабля", Дюймовочку и Золушку из одноименных картин и других героинь, сообщили в пресс-службе компании.

"В канун Нового года, 22 декабря, в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера короткометражного фильма, сюжет которого объединил принцесс из разных популярных лент киностудии. Так, зрителям предстоит увидеть на экранах принцессу из "Бременских музыкантов", Забаву из "Летучего корабля", Дюймовочку и Золушку из одноименных картин, ужасную-прекрасную принцессу из "Принцессы и Людоеда", Шамаханскую царицу из "Сказки о Золотом петушке" и других полюбившихся героев классической анимации", - говорится в сообщении.

Новый мультфильм режиссера Анастасии Махлиной расскажет о том, как сказочные принцессы объединились в музыкальную группу, чтобы исполнить композицию на песенном конкурсе, однако коварная Шамаханская царица вместе со своим продюсером Драконом внезапно встали на пути у этих планов. Принцессы в новом мультфильме - современные девушки. Для проекта "Союзмультфильм" разработал оригинальный визуальный стиль, позволивший сохранить характерные черты образов классических лент, при этом придав им актуальный вид.

"Анимация "Союзмультфильма" исключительно богата на яркие, запоминающиеся женские образы, которые актуальны во все времена: только принцесс в мультфильмах "золотой коллекции" более 40 - и все они очень разные. Ну а "Союзмультфильм" сегодня - это огромная мультвселенная, где возможны любые невероятные события и одно из них - встреча героинь из разных анимационных шлягеров. Я думаю, у нас получился очень гармоничный союз с новой историей, которая полюбится и детям, и взрослым", - сказала председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлианы Слащевой, слова которой приводятся в сообщении.

Как рассказали представители к киностудии, Дракон в мультфильме появился в честь наступающего 2024-го - года Дракона. Кроме того, специально для нового мультфильма написаны пять музыкальных композиций авторства, одну из которых исполняет певица Мари Краймбрери.