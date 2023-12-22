Умер заслуженный артист России Борис Матвеев

Ему было 74 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Актер театра и кино заслуженный артист России Борис Матвеев умер в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Большого театра кукол (БТК), где Матвеев работал с 2003 года.

"С горечью сообщаем трагическое известие. Умер заслуженный артист России артист Большого театра кукол Борис Иванович Матвеев", - говорится в сообщении.

Матвеев родился 19 октября 1949 года. В 1975 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне - Российский государственный институт сценических искусств, курс Зиновия Корогодского). До поступления в труппу БТК работал в разных драматических и кукольных театрах: Челябинском и Рижском ТЮЗах, "Ленкоме", Театре кукол Якутии, Астраханском театре кукол, театре "Бродячая собачка".

В Большом театре кукол Матвеев сыграл несколько десятков ролей. Особо в БТК отметили его актерские работы в спектаклях Руслана Кудашова "Щелкунчик или рождественские сны и видения Мари Штальбаум", "Большое путешествие маленькой Елочки", "Холстомер".

В числе кинопроектов, в которых принял участие Матвеев, сериалы "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия" и другие.