Симфонический оркестр из Татарстана открыл новогодний фестиваль в Сириусе

Он продлится до 7 января

СИРИУС /федеральная территория/, 22 декабря. /ТАСС/. Второй Новогодний музыкальный фестиваль открылся на федеральной территории Сириус выступлением Государственного академического симфонического оркестра Татарстана под руководством знаменитого дирижера Александра Сладковского, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы начинаем наш новогодний фестиваль. <...> Это будет огромный фестиваль: следующие несколько дней у нас пройдет около 12 концертов. <...> Я очень рад, что наши солисты здесь с нами, так как концерт Бетховена поистине один из наиболее интересных концертов. Наш дорогой друг Александр Сладковский каждый год приезжает к нам с Государственным академическим симфоническим оркестром Татарстана. Для меня лично это региональный оркестр номер один в России. У них есть записи всех значимых шедевров мировой музыки", - сказал журналистам перед открытием фестиваля художественный руководитель фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай.

В большом зале Университета "Сириус" в исполнении оркестра прозвучали симфоническая сюита "Шехеразада" Николая Римского-Корсакова, а также Концерт для скрипки, виолончели и фортепиано Людвига ван Бетховена.

Как отметил Фрай, на протяжении фестиваля будут проходить хоровые вечера, на площадке выступит Игорь Бутман, оркестр Фабио Мастранджело из Санкт-Петербурга, музыканты из Австрии. На фестивале прозвучат симфоническая и камерная музыка, романсы и фрагменты из опер Римского-Корсакова, а также новогодняя музыка разных стран и эпох: от рождественских мелодий Бортнянского и Кастальского до вальсов Штрауса и современных джазовых стандартов. Фестиваль продлится до 7 января.

Федеральная территория Сириус проводит фестивали классической музыки с 2022 года. Организаторы ставят своей целью за короткий период времени представить на одной сцене самых выдающихся музыкантов и коллективы современности, показать зрителю многообразие форматов и красоту академического искусства. Особенностью фестиваля становится большая просветительская и творческая программа: мастер-классы и творческие встречи с исполнителями, лекции от ведущих экспертов мира искусства.