В Ульяновске в канун юбилейного пушкинского года прошел литературный бал

Он был посвящен творческим пересечениям Гончарова и Пушкина

УЛЬЯНОВСК, 22 декабря. /ТАСС/. Дом-музей писателя Ивана Гончарова в Ульяновске принял литературный Рождественский бал под музыку XIX века, передает корреспондент ТАСС. Мероприятие организовано в канун наступающего юбилейного года поэта Александра Пушкина, со дня рождения которого в 2024 году исполнится 225 лет.

"В этом году в преддверии юбилея Александра Сергеевича Пушкина Иван Александрович [Гончаров] в своем доме "встречает" нашего великого писателя. Мы реконструируем [события] (1833 года - прим. ТАСС), когда Александр Пушкин был в нашем городе в гостях у губернатора Загряжского, танцевал с барышнями на балу", - сообщила ТАСС председатель регионального отделения Общероссийской ассоциации учителей русского языка и литературы Ирина Григорченко.

По сценарию гостей встречал сам хозяин дома - Гончаров, для которого Пушкин был кумиром. В гостиной музея звучала музыка XIX века, под которую кружились старшеклассники Мариинской гимназии Ульяновска.

Заведующая сектором культурно-просветительской деятельности и проектов Историко-мемориального центра-музея И. А. Гончарова Светлана Шаймарданова пояснила ТАСС, что литературный бал посвящен творческим пересечениям Гончарова и Пушкина и пронизан личным отношением уроженца Симбирска к великому русскому поэту. "Иван Александрович в своем творчестве, конечно же, опирался на [литературные] традиции Александра Сергеевича Пушкина, на его стихотворения. Гончаров был в восторге и, можно сказать, что Пушкин был для него кумиром, которому он пытался подражать [в начале своего творческого пути]", - отметила она.

По словам Шаймардановой, Гончаров знал многие произведения Пушкина наизусть. "Он цитировал его стихотворения во многих своих письмах, в очерках. <...> И сегодня произошел такой синтез - в доме, где родился Иван Александрович Гончаров, звучит "Евгений Онегин", рассказано о том, как Александр Сергеевич Пушкин приезжал в наш город Симбирск в 1833 году, как он работал над своей "Капитанской дочкой", - добавила она.

Литературный бал проводится в Ульяновске с 2015 года, который был объявлен в России Годом литературы. У каждого такого мероприятия своя тема, например, прошлый бал посвящался путешествию Гончарова на фрегате "Паллада". По словам организаторов, главная цель - популяризация наследия писателя Гончарова и других представителей золотого века русской литературы.