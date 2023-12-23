Большой театр кукол покажет "Снежную королеву" в постановке Руслана Кудашова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Большой театр кукол (БТК) покажет предновогоднюю премьеру спектакля "Снежная королева" по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Ее поставил главный режиссер театра, лауреат премий "Золотая маска", "Золотой софит" и " Арлекин" Руслан Кудашов.

"Снежная королева" - это волшебная история взросления, где главная героиня Герда сталкивается с обстоятельствами, в которых совсем не просто оставаться верной самой себе, быть хорошим другом, сохранить любовь и преодолеть неверие других. Связь с Рождеством - это связь с глубинным пониманием веры и сострадания. И, конечно, с чудесами, которые случаются только тогда, когда ты готов противопоставить Снежной королеве силу своей любви и доброты", - рассказал журналистам Кудашов.

В его интерпретации актеры не пересказывают известный сюжет, а ищут в нем новые смыслы, созвучные нашему времени. Спектакль развертывается как история становления духовной зрелости девочки Герды, которая отправляется в длинное, непростое путешествие в царство Снежной королевы.

Главный художник БТК Марина Завьялова. создала на сцене загадочное, мистическое пространство, а образы героев дополнены театральными масками. В составе актерской команды - ведущие артисты театра Виктория Войнич-Слуцкая, Екатерина Ложкина-Белевич, Максим Морозов, Наталья Сизова, Ксения Павлова, Владислав Тутак, Лидия Клирикова, Роман Дадаев, Дмитрий Скрябин, Анна Сомкина, Александра Ионова.

Спектакль созвучен негласному девизу театра: "Волшебство и мудрость для больших и маленьких зрителей". В январе "Снежную королеву" можно будет увидеть в дни школьных каникул.