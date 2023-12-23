В Пскове на выставке представили копию древнего китайского свитка VIII века

Представлено 30 работ

ПСКОВ, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника в рамках международного фестиваля солидарности с Россией деятелей культуры "Единством сильны" организовали выставку живописи китайской художницы Ван Сулин, экспозиция представлена впервые. В экспозиции представлена копия национальной святыни Китая - свитка "87 небожителей" У Даоцзы, сообщила ТАСС генеральный директор музея Светлана Мельникова.

"Сегодня впервые в Пскове состоялось открытие выставки живописи известной китайской художницы Ван Сюлин. Экспозиция открылась во Дворе Постникова - в старинных русских купеческих палатах XVII века. Представлено 30 удивительных работ, пропитанных духом древнего Китая. Художница Ван Сюлин широко известна как самобытный мастер портретов и картин из серии "цветы и птицы". Следуя традиции реалистической живописи, она в своей изысканной манере виртуозно изображает человека, растения и цветы", - сказала собеседница агентства.

Она также отметила, что Ван Сюлин является художником с мировым именем. Ее произведения хранятся в Государственном музее Востока в Москве, Обществе российско-китайской дружбы, Государственном художественном музее имени А. Н. Радищева в Саратове, музеях Японии, Южной Кореи, США.

"Ван Сюлин много сил и времени потратила на манеры письма мастеров живописи древнего и средневекового Китая, особенно У Даоцзы, Ван Шухуэя и Хуан Цзюня. Только ей было разрешено выполнить копию национальной святыни - свитка "87 небожителей" У Даоцзы, мастера эпохи Тан, VIII века. Над этим многометровым полотном, в котором более 100 тысяч штрихов, Ван Сюлин работала больше года. Он выполнен в стиле филигранного письма и является ныне реликвией национального искусства. Свою многометровую копию этого свитка Ван Сюлин передала на хранение в Музей Китая", - отметила собеседница агентства.

Ван Сюлин также владеет одной из самых сложных техник китайской живописи "гунби", или "тщательная кисть", когда при создании картин четко прорисовывается контур со всеми ботаническими подробностями. "В ее работах гармонично соединены каллиграфия и живопись. Ван Сулин в своей изысканной манере виртуозно изображает человека, растения и цветы. Мастер с радостью делится секретами своего мастерства с художниками и любителями китайского искусства, чтобы подробнее показать и представить китайскую культуру всем желающим ее изучать", - добавила гендиректор музея.